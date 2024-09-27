Sri Mulyani Jogging di AS Sebelum Bertemu Pejabat Bank Dunia dan IMF

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Boston, Amerika Serikat (AS) pada 26 September 2024. Sri Mulyani akan menghadiri beberapa agenda penting, salah satunya menghadiri retreat Bretton Woods Institution.

"Selamat pagi dari Boston, Massachusetts! Beberapa hari ke depan, saya akan menjalani beragam agenda di Amerika Serikat. Mulai investor meeting, hingga menghadiri retreat Bretton Woods Institution— @worldbank dan @the_imf," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Sebelum memulai seluruh agenda tersebut, Sri Mulyani melakukan jogging di Boston Harborwalk mulai pukul 06.30 EDT. Ketika suhu masih belasan derajat celsius dan udara sedang segar-segarnya.

Sri Mulyani tampil sporty, dengan memakai kaos dan sepatu olahraga berwarna abu-abu dilengkapi dengan jaket berwarna hitam serta memakai topi warna hitam. Sri Mulyani ditemani jajaran Kemenkeu lainnya yang ikut dalam kunjungan kerja ke AS.