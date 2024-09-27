Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikuti Tryout CPNS 2024 Gratis Hanya di Okezone, Berisi Soal Latihan Tes SKD

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:09 WIB
Ikuti Tryout CPNS 2024 Gratis Hanya di Okezone, Berisi Soal Latihan Tes SKD
Tryout Okezone CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah membuka lowongan CPNS 2024 di beberapa Kementerian dan Lembaga. Sebanyak 547 instansi pemerintah (69 Instansi pusat dan 478 instansi daerah) menyediakan total 250.407 formasi bagi talenta-talenta terbaik bangsa.

Okezone pun menyediakan latihan soal tes SKD dalam Tryout Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2024.

Bagi peserta yang ingin mengikuti latihan tes ini bisa membuka link www.okezone.com melalui handphone atau laptop.

Adapun tryout CPNS 2024 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2024, dapat diakses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com/

Untuk tes SKD terbagi menjadi 3 kategori yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Kompetensi Kepribadian (TKP). Tes tersebut akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Tes SKD CPNS 2024 akan dilaksanakan pada 16 Oktober - 14 November 2024. SKD ini berisikan tiga tes di dalamnya yaitu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan juga Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Ketiga tes SKD CPNS 2024 tersebut memiliki bobot nilainya masing-masing yang harus diketahui oleh para kandidatnya. Segini jumlah soal tes SKD CPNS 2024.

Halaman:
1 2
