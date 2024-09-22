Ini Kriteria Pelamar CPNS 2024 yang Bisa Pakai Nilai Tahun Lalu

Kriteria CPNS yang bisa pakai nilai SKD tahun lalu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi pelamar CPNS 2024 agar bisa menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) periode sebelumnya. Pada seleksi CASN 2024, pemerintah memberikan dua opsi kepada para pelamar.

Pelamar bisa mengikuti tes SKD tahun ini atau menggunakan hasil SKD dari periode sebelumnya. Para pelamar yang ingin menggunakan nilai SKD CPNS tahun lalu, diberi kesempatan untuk mengonfirmasi pada tanggal 18-28 September 2024.

Konfirmasi tersebut bisa melalui portal SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id/ dengan login menggunakan akun pelamar masing-masing.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Vino Dita Tama mengimbau pelamar agar selalu waspada terhadap informasi palsu yang beredar terkait seleksi CPNS.

“Pelamar diingatkan untuk selalu merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah baik di BKN maupun instansi yang dilamar,” paparnya, dikutip Minggu (22/9/2024).