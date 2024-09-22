Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kriteria Pelamar CPNS 2024 yang Bisa Pakai Nilai Tahun Lalu

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |15:37 WIB
Ini Kriteria Pelamar CPNS 2024 yang Bisa Pakai Nilai Tahun Lalu
Kriteria CPNS yang bisa pakai nilai SKD tahun lalu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi pelamar CPNS 2024 agar bisa menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) periode sebelumnya. Pada seleksi CASN 2024, pemerintah memberikan dua opsi kepada para pelamar.

Pelamar bisa mengikuti tes SKD tahun ini atau menggunakan hasil SKD dari periode sebelumnya. Para pelamar yang ingin menggunakan nilai SKD CPNS tahun lalu, diberi kesempatan untuk mengonfirmasi pada tanggal 18-28 September 2024.

Konfirmasi tersebut bisa melalui portal SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id/ dengan login menggunakan akun pelamar masing-masing.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Vino Dita Tama mengimbau pelamar agar selalu waspada terhadap informasi palsu yang beredar terkait seleksi CPNS.

“Pelamar diingatkan untuk selalu merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah baik di BKN maupun instansi yang dilamar,” paparnya, dikutip Minggu (22/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement