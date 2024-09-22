Peserta CPNS 2024 Waspada Oknum Janjikan Kelulusan dan Informasi Hoaks

JAKARTA - Para pelamar CPNS diminta selalu waspada terhadap informasi hoaks pada pelaksanaan seleksi CASN 2024. Apalagi jika ada oknum yang menjanjikan kelulusan CPNS tanpa tes.

“Pelamar diingatkan untuk selalu merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah baik di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi yang dilamar,” ucap Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama, dikutip Minggu (22/9/2024).

Menurut data BKN, pada tanggal 17 September pukul 08.00 WIB, jumlah pelamar untuk seleksi CPNS tahun ini mencapai 3.963.832 orang selama periode pendaftaran berlangsung.

Setelah masa pendaftaran berakhir, hasil seleksi administrasi dapat dilihat melalui pengumuman dari masing-masing instansi, yang akan diumumkan secara bersamaan mulai tanggal 14 sampai 19 September 2024, sesuai jadwal Panselnas yang ditetapkan oleh Surat BKN Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024. Selain itu, kandidat dengan akun masing-masing dapat mengakses portal SSCASN BKN.

Kemudian, hasil seleksi administrasi tersebut dilanjutkan dengan masa sanggah. Pelamar memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan di 20 sampai 22 September 2024, dan instansi akan menjawab sanggahan tersebut pada tanggal 20 sampai 24 September 2024.

Jika ada kesalahan dalam proses verifikasi instansi, masa sanggah digunakan untuk memperbaiki kesalahan pelamar. Namun, hanya ada satu kesempatan bagi setiap pemohon untuk mengajukan sanggahan. Lembaga akan mengumumkan hasil sanggahan di 23 sampai 29 September 2024.