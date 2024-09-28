Wamentan Usul Pupuk Indonesia di Bawah Kementan, Ini Kata Dirut

LOMBOK - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi buka suara soal usulan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono agar Pupuk Indonesia berada di bawah Kementerian Pertanian (Kemenag). Saat ini, Pupuk Indonesia berada di bawah Kementerian BUMN.

"Pupuk Indonesia itu milik negara. Negara yang mengelola pemerintah, kita siap apapun keputusan pemerintah," kata Rahmad usai acara Rembuk Tani 2024 di Sembalun, Lombok, NTB, Sabtu (28/9/2024).

Dia menambahkan, Pupuk Indonesia siap berkoordinasi jika usulan di bawah Kementerian Pertanian ini terealisasi.

"Kita terbiasa, kita pasti bisa menyesuaikan lah," ujarnya.

"Apapun keputusan pemerintah, kita laksanakan dengan cara yang terbaik," tukasnya.