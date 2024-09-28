Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

9 Game Online Penghasil Uang Terbanyak

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:00 WIB
9 Game Online Penghasil Uang Terbanyak
Game Online Penghasil Uang Tercepat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 9 game online penghasil uang terbanyak. Kini masyarakat dimudahkan untuk bisa menghasilkan uang hanya dengan bermain game secara online.

Berdasarkan berbagai sumber yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/9/2024), berikut 9 game online yang bisa pengguna gunakan untuk menghasilkan uang.

1. Island King Pro

Pengguna bisa main bermacam-macam game di Island King Pro, seperti monopoli, membangun desa, solitaire, ataupun bingo. Untuk bisa mendapatkan poin, pengguna harus menyelesaikan misi yang berada di dalam game.

Setiap kenaikan level, poin yang akan didapat juga semakin banyak. Nantinya poin tersebut bisa ditukar ke saldo dompet digital.

2. Big Time Cash

Poin game yang dimainkan pengguna Big Time Cash bisa ditukarkan menjadi kartu hadiah, ataupun ditukar ke saldo dompet digital.

Halaman:
1 2
