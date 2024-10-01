Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka Hari Ini, Cek Formasinya

JAKARTA - Pendaftaran PPPK 2024 dibuka hari ini, Selasa (1/10/2024). Link pendaftaran melalui sscasn.bkn.go.id.

Dalam pelaksanaan seleksi PPPK 2024 nantinya akan dilakukan dalam dua periode.

BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka Besok 1 Oktober

Setiap periode memiliki kriterianya tersendiri, terdiri dari pelamar prioritas, eks tenaga honorer II, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), total formasi CASN 2024 yang akan disetujui mencapai 1.289.824 posisi.

Angka ini terdiri dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersebar di instansi pusat dan juga daerah.