HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Turun Mulai Hari Ini 1 Oktober 2024, Pertamax Jadi Rp12.100

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |04:59 WIB
Harga BBM Pertamina Turun Mulai Hari Ini 1 Oktober 2024, Pertamax Jadi Rp12.100
Harga BBM Pertamina Turun 1 Oktober 2024 (Foto Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Harga BBM non subsidi yang dijual Pertamina seperti Pertamax turun pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Harga BBM Pertamax turun menjadi Rp12.100 per liter dari harga sebelumnya Rp12.950 per liter.

Tidak hanya Pertamax, harga BBM Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp13.250 per liter dari harga sebelumnya Rp14.475 per liter.

Kemudian harga Dexlite turun dari Rp14.050 ke Rp12.700 per liter, Pertamina Dex turun dari Rp14.550 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan Pertamax Green dari Rp13.650 jadi Rp12.700 per liter. Harga BBM ini berlaku untuk wilayah Jabodetabek.

Melansir situs resmi, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sementara, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar subsidi tidak turun. Masing-masing harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter di seluruh Indonesia.

1 2 3
Telusuri berita finance lainnya
