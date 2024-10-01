Mengintip Harta Kekayaan Anggota DPR Termuda Annisa Mahesa

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Annisa Maharani Alzahra Mahesa yang menjadi anggota DPR termuda periode 2024-2029 yang dilantik hari ini. Annisa Mahesa baru berusia 23 tahun dan merupakan putri almarhum politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa.

Annisa merupakan anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Banten II. Dirinya lolos ke Senayan setelah meraup 122.470 suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Lalu berapa harta kekayaan Annisa Mahesa? Berikut ini datanya seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Harta kekayaan Annisa Mahesa mencapai Rp5.870.445.000 atau Rp5,87 miliar. Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.571.445.000 atau Rp2,57 miliar yang tersebar di Kota Serang hingga Pandeglang.

Annisa Mahesa tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp2,2 miliar yaitu Mobil Lexus Tahun 2019, harta bergerak lainnya Rp536,5 juta, kas dan setara kas Rp562,5 juta dan tidak mempunyai utang. Dengan demikian total harta kekayaan Annisa Mahesa mencapai Rp5.870.445.000 atau Rp5,87 miliar.