HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Pangkas Jumlah BUMN Jadi 30

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |15:09 WIB
Erick Thohir Pangkas Jumlah BUMN Jadi 30
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA – Isu perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Menurutnya jumlah BUMN akan dipangkas dari 47 menjadi 30.

"Jumlahnya mungkin ke depan 30," katanya kepada awak media, Senin (1/9/2024).

Erick menyebut perampingan ini sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, di mana penutupan diharapkan dilakukan pada perusahaan pelat merah yang tidak memiliki peran strategis.

Erick merinci kemungkinan perampingan akan dilakukan di sejumlah sektor seperti hotel, meskipun ia sendiri belum berani memastikan apakah sektor tersebut yang akan dibungkus. Dirinya menyebut bahwa perampingan di sektor lain juga masih terbuka.

"Ya seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah yang lain, kita terbuka," imbuhnya.

Halaman:
1 2
