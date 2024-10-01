Bahagianya Nasabah MNC Finance Dapat Hadiah Motor

JAKARTA - Seorang nasabah MNC Finance Engkos Kosasih di Desa Pakembangan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Jawa Barat mendapatkan satu unit sepeda motor dalam Program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024.

Hadiah tersebut merupakan apresiasi kepada nasabah setia yang mempercayakan kepada MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan usahanya.

BACA JUGA: MNC Finance Beri Hadiah Motor ke Nasabah di Kuningan

Engkos Kosasih adalah salah satu nasabah setia MNC Finance beruntung yang mendapatkan reward Program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024.

Kemudahan proses pengajuan sampai pencairan sekaligus bunga ringan di MNC Finance membuat Engkos setia sejak empat tahun terakhir.

Dia tak menyangka mendapatkan satu unit sepeda motor yang diantarkan ke depan rumahnya.

“Sepeda motor ini akan difungsikan sebagai mobilisasi pegawainya dalam membantu pekerjaannya,” ujarnya, Selasa (1/10/2024).