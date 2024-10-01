Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance Beri Hadiah Motor ke Nasabah di Kuningan

Miftahudin , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:31 WIB
MNC Finance Beri Hadiah Motor ke Nasabah di Kuningan
MNC Finance Serahkan Hadiah Motor ke Nasabah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAMNC Finance memberikan hadiah sepeda motor kepada nasabahnya Engkos Kosasih di Desa Pakembangan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Engkos Kosasih adalah salah satu nasabah setia MNC Finance beruntung yang mendapatkan reward Program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024.

Pimpinan Cabang MNC Finance Cirebon menyebut pemberian hadiah sepeda motor ini sebagai bentuk reward terhadap nasabah yang setia kepada MNC Finance.

“Dengan program ini diharapkan hubungan antara MNC Finance dan nasabah makin terasa dekat,” ujarnya, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Nasabah MNC Finance Engkos Kosasih tak menyangka mendapatkan satu unit sepeda motor yang diantarkan ke depan rumahnya. Kemudahan proses pengajuan sampai pencairan sekaligus bunga ringan di MNC Finance membuat engkos setia sejak empat tahun terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159900/mnc_leasing_raih_penghargaan-BxN5_large.jpg
MNC Finance Kembali Raih Penghargaan The Excellent Performance Multifinance Company di 21st Infobank Multifinance Appreciation 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124695/mnc_finance-DYQh_large.jpg
MNC Finance Jadi Perusahaan Pembiayaan Terbaik, Raih Penghargaan The Best Digital Brand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/320/3115240/mnc_finance-Ucbg_large.jpg
MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105663/mnc_finance-cWNm_large.jpg
Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/622/3104941/mnc_finance-67Ln_large.jpg
MNC Finance dan Performance Digital Indonesia Jalin Kemitraan di Sektor Pembiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/320/3085738/ulang-tahun-ke-35-mnc-finance-bertekad-wujudkan-inspiring-each-other-for-a-better-future-JRDCkh6iQp.jpg
Ulang Tahun ke-35, MNC Finance Bertekad Wujudkan Inspiring Each Other for a Better Future
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement