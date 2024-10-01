MNC Finance Beri Hadiah Motor ke Nasabah di Kuningan

JAKARTA – MNC Finance memberikan hadiah sepeda motor kepada nasabahnya Engkos Kosasih di Desa Pakembangan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Engkos Kosasih adalah salah satu nasabah setia MNC Finance beruntung yang mendapatkan reward Program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024.

Pimpinan Cabang MNC Finance Cirebon menyebut pemberian hadiah sepeda motor ini sebagai bentuk reward terhadap nasabah yang setia kepada MNC Finance.

“Dengan program ini diharapkan hubungan antara MNC Finance dan nasabah makin terasa dekat,” ujarnya, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Nasabah MNC Finance Engkos Kosasih tak menyangka mendapatkan satu unit sepeda motor yang diantarkan ke depan rumahnya. Kemudahan proses pengajuan sampai pencairan sekaligus bunga ringan di MNC Finance membuat engkos setia sejak empat tahun terakhir.