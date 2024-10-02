Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Menhub Tak Marahi Sri Mulyani meski Anggaran Kemenhub Terbatas

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |11:23 WIB
Cerita Menhub Tak Marahi Sri Mulyani meski Anggaran Kemenhub Terbatas
Menhub ungkap siasat atasi keterbatasan anggaran selama menjabat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui adanya keterbatasan anggaran selama menjabat selama kurang lebih 8 tahun. Menhub pun membagikan siasat mengatasi anggaran yang tidak selalu mencukupi setiap tahunnya.

Menhub menjelaskan bahwa pengajuan anggaran yang dibutuhkan, yaitu pagu anggaran, dilakukan setiap tahunnya. Namun Menhub menyebut bahwa rata-rata hanya mendapatkan 30% dari total pagu anggaran yang telah diajukan.

“Tapi kami adalah satu kementrian yang tidak pernah komplain dengan Ibu Sri Mulyani. Kita tahu Bu Sri Mulyani susahnya mengatur itu (anggaran). Nah tentunya kita membuat skala prioritas,” ucap Menhub pada konferensi pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10/2024).

Menhub menyebut bahwa skala prioritas perhubungan lebih mengutamakan tugasnya untuk mendukung pariwisata dan pertumbuhan pada sektor-sektor logistik. Hal ini menjadi siasat untuk mengubah rancangan pembangunan yang awalnya disebar dan dibagi rata ke berbagai provinsi, kini lebih fokus ke beberapa titik agar lebih berdampak.

“Sekarang Mas Haryo liat Labuan Bajo, Labuan Bajo itu menjadi satu destinasi the next Bali,” ucap Menhub kepada moderator.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/21/320/2520606/menhub-optimistis-ri-bakal-jadi-pengekspor-mobil-nomor-satu-faxxfCjITO.jpg
Menhub Optimistis RI Bakal Jadi Pengekspor Mobil Nomor Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/10/320/2499840/menhub-larang-kendaraan-pribadi-masuk-sirkuit-mandalika-YQkemNihye.jpg
Menhub Larang Kendaraan Pribadi Masuk Sirkuit Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/15/320/2487031/bangun-bandara-perairan-menhub-bisa-dukung-pariwisata-ri-KByTvElfzB.jpg
Bangun Bandara Perairan, Menhub: Bisa Dukung Pariwisata RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/13/320/2485904/bpk-bakal-audit-pembangunan-transportasi-menhub-kita-dukung-JLDZSzhNY5.jpg
BPK Bakal Audit Pembangunan Transportasi, Menhub: Kita Dukung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/25/320/2476676/aksi-menhub-olahraga-di-teluk-youtefa-papua-FnAQwUSP0l.jpg
Aksi Menhub Olahraga di Teluk Youtefa Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/10/320/2423095/menhub-akui-dwelling-time-masih-jadi-biang-kerok-kelancaran-logistik-qpUrnn8ytf.jpeg
Menhub Akui Dwelling Time Masih Jadi Biang Kerok Kelancaran Logistik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement