Cerita Menhub Tak Marahi Sri Mulyani meski Anggaran Kemenhub Terbatas

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui adanya keterbatasan anggaran selama menjabat selama kurang lebih 8 tahun. Menhub pun membagikan siasat mengatasi anggaran yang tidak selalu mencukupi setiap tahunnya.

Menhub menjelaskan bahwa pengajuan anggaran yang dibutuhkan, yaitu pagu anggaran, dilakukan setiap tahunnya. Namun Menhub menyebut bahwa rata-rata hanya mendapatkan 30% dari total pagu anggaran yang telah diajukan.

“Tapi kami adalah satu kementrian yang tidak pernah komplain dengan Ibu Sri Mulyani. Kita tahu Bu Sri Mulyani susahnya mengatur itu (anggaran). Nah tentunya kita membuat skala prioritas,” ucap Menhub pada konferensi pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10/2024).

Menhub menyebut bahwa skala prioritas perhubungan lebih mengutamakan tugasnya untuk mendukung pariwisata dan pertumbuhan pada sektor-sektor logistik. Hal ini menjadi siasat untuk mengubah rancangan pembangunan yang awalnya disebar dan dibagi rata ke berbagai provinsi, kini lebih fokus ke beberapa titik agar lebih berdampak.

“Sekarang Mas Haryo liat Labuan Bajo, Labuan Bajo itu menjadi satu destinasi the next Bali,” ucap Menhub kepada moderator.