Iran Hancurkan Israel, Ternyata Segini Perbandingan Anggaran Pertahanan Kedua Negara

JAKARTA - Iran telah menghancurkan Israel. Hal ini setelah Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel pada Selasa (2/10/2024) malam dan beberapa di antaranya mengenai wilayah Israel.

Serangan Iran ke Israel ini yang kedua tahun ini setelah sebelumnya menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke Israel pada bulan April.

Iran menggunakan rudal Fattah Iran untuk menyerang Israel. Serangan ini berhasil menembus pertahanan Israel yang memiliki sistem pertahanan udara canggih yang dikenal dengan Iron Dome. Sistem ini dirancang untuk mencegat roket jarak pendek seperti yang ditembakkan Hamas dan Hizbullah.

Iran meluncurkan sekitar 180 rudal ke Israel. Serangan kali ini sedikit lebih besar daripada serangan April lalu yang melibatkan sekitar 110 rudal balistik dan 30 rudal jelajah. Aksi Iran dilakukan beberapa jam setelah Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon

Rudal Fattah versi terbaru, Fattah-2, diperkenalkan pada November 2023. Berdasarkan data yang dihimpun, Fattah-2 memiliki jangkauan 1.400 km. Memiliki kemampuan hipersonik, rudal ini mampu melesat dengan kecepatan Mach 13 hingga 15 atau maksimal kira-kira 15.000 km per jam.

Kelebihan rudal ini adalah berbahan bakar padat sehingga lebih mudah untuk dipindah atau dimobilisasi menggunakan kendaraan.

Sementara, militer Israel mengungkap ada 180 rudal yang ditembakkan Iran, meski demikian surat kabar The Jerusalem Post serta Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menyebut, jumlahnya mencapai 400 rudal.

Militer Iran mengatakan pasukannya menggunakan rudal hipersonik untuk pertama kalinya dan mengeklaim bahwa 90% rudal mengenai sasarannya.

Sumber militer Iran mengatakan kepada media pemerintah di Teheran bahwa mereka telah menargetkan tiga pangkalan militer Israel dalam serangan itu.

Namun, militer Israel menekankan bahwa sejumlah besar rudal yang ditembakkan Iran berhasil dicegat. Kilatan cahaya di langit di atas Tel Aviv tampak menunjukkan pertahanan udara Israel mencegat beberapa rudal.

Petugas medis Israel mengaku belum menerima laporan tentang cedera serius, meskipun dua orang terluka ringan akibat pecahan peluru. Kedua militer negara tersebut mengeluarkan pesan serupa.

Alasan Iran Hancurkan Israel

Militer Iran mengatakan serangan itu merupakan respons atas aksi Israel yang membunuh seorang komandan Garda Revolusi Iran dan para pemimpin milisi yang didukung Iran di wilayah tersebut.

Iran merujuk pembunuhan kepala Hizbullah, Hassan Nasrallah, serta komandan Garda Revolusi Iran, Abbas Nilforoshan, di Beirut akhir pekan lalu.

Iran juga merujuk pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran pada Juli lalu. Meskipun Israel belum mengakui berada di balik kematian Haniyeh, banyak pihak meyakini Israel bertanggung jawab.

Ketegangan antara Iran vs Israel menarik ini menarik untuk mengetahui anggaran pertahanan kedua negara. Lalu berapa anggaran pertahanan Iran vs Israel? Berikut perbandingannya: