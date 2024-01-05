Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rela Utang Rp385 Triliun, Belanja Kemenhan soal Alutsista Bekas Disorot

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |13:42 WIB
Rela Utang Rp385 Triliun, Belanja Kemenhan soal Alutsista Bekas Disorot
Belanja Alutsista Kemenhan Jadi Sorotan. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Anggaran besar yang digunakan Kementerian Pertahanan untuk membeli Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) bekas menjadi sorotan publik.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), belanja modal Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepanjang tahun 2023 mencapai Rp70,9 triliun atau naik 36% dibandingkan 2022, yang sebesar Rp52,1 triliun.

“Sekarang gini dulu ya, pertanyaan besarnya adalah pembelian pesawat-pesawat itu tujuannya apa? Kalau katanya ini untuk mengganti pesawat TNI karena masa baktinya sudah habis, kenapa membeli pesawat bekas?” tanya Pengamat Politik yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Tunisia, Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan, di luar anggaran yang diberikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kemhan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 senilai USD25 miliar atau setara Rp385 triliun.

Masalah anggaran pertahanan dan membengkaknya utang pinjaman luar negeri Indonesia dipertanyakan Ikrar menyusul rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyelenggarakan Debat Ketiga Calon Presiden – Calon Wakil Presiden di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

KPU tema Debat Calon Presiden – Calon Wakil Presiden adalah “Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.”

Lebih lanjut, Ikrar juga mempertanyakan, apakah benar pembelian Alutsista bekas karena dinamika geopolitik di Laut Tiongkok Selatan. Padahal, kata dia, situasi sedang tidak perang.

“Harus diingat, Indonesia bukan negara preclaimed seperti Filipina. Walaupun kita mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna, hubungan Indonesia dan Tiongkok sangat baik, tidak bermusuhan. Dan, Indonesia juga menentang ketegangan di Laut Tiongkok Selatan,” ujar mantan Dubes Republik Indonesia untuk Republik Tunisia itu.

Menurut Ikrar, pertanyaan besarnya adalah apa tujuan pembelian pesawat bekas? Kalau hanya untuk mengganti armada pesawat tempur TNI yang masa baktinya sudah habis, kenapa membeli pesawat bekas.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah menolak hibah pesawat Mirage bekas dari Qatar atas pertimbangan biaya perawatan yang mahal dan besar kemungkinan Indonesia menjadi tergantung pada ketersediaan suku cadang pesawat di negara itu.

“Dulu, menolak Mirage karena biaya maintenance mahal, pembelian pesawat lain yang juga bekas, sama saja usianya paling lama berapa tahun? Kemudian, berapa biaya empowering pesawat-pesawat bekas itu? Dari pada memperbaiki kenapa tidak beli pesawat tempur F16 yang baru, mungkin harganya mahal, tapi masih baru. Dari pada empower pesawat tua,” ujar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/320/3070164/iran-hancurkan-israel-ternyata-segini-perbandingan-anggaran-pertahanan-kedua-negara-RZiB6GulqH.jpg
Iran Hancurkan Israel, Ternyata Segini Perbandingan Anggaran Pertahanan Kedua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/320/2951038/anies-sindir-prabowo-soal-anggaran-rp700-triliun-hingga-separuh-tni-tak-punya-rumah-lI2eGnWWnW.jpg
Anies Sindir Prabowo soal Anggaran Rp700 Triliun hingga Separuh TNI Tak Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/320/2765404/realisasi-anggaran-prioritas-nasional-tembus-rp439-1-triliun-di-2022-rKSsJH2YSx.jpg
Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Tembus Rp439,1 Triliun di 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/06/320/2701805/menhan-prabowo-ri-tingkatkan-kekuatan-pertahanan-dengan-mengembangkan-alusista-lokal-XVFDEujzVh.jpg
Menhan Prabowo: RI Tingkatkan Kekuatan Pertahanan dengan Mengembangkan Alusista Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/02/320/2699602/jokowi-beri-peran-swasta-untuk-bangun-dan-kembangkan-industri-pertahanan-ri-hjgglBLOnL.jpg
Jokowi Beri Peran Swasta untuk Bangun dan Kembangkan Industri Pertahanan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/15/320/2502207/alasan-sri-mulyani-beri-anggaran-besar-untuk-prabowo-subianto-hMA9TpYOll.jpg
Alasan Sri Mulyani Beri Anggaran Besar untuk Prabowo Subianto
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement