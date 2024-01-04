Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jubir TPN Ganjar-Mahfud Nilai Belanja Alutsista Tak Diimbangi Pengembangan Industri Pertahanan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |21:38 WIB
Jubir TPN Ganjar-Mahfud Nilai Belanja Alutsista Tak Diimbangi Pengembangan Industri Pertahanan
Belanja Alutsista Negara RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Michael Victor Sianipar menilai anggaran belanja alutsista pemerintah selama ini kurang dibarengi dengan pengembangan industri pertahanan di dalam negeri.

Menurutnya pemerintah lebih memilih belanja alutsista yang di impor langsung, dan kurang mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

"Setuju bahwa pertahanan negara prioritas negara, tetapi kita harus mendorong pertahanan kita itu dengan investasi dan memastikan industri pertahanan kita maju," ujar Victor di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Kemudian, lanjut dia perlu ada transparansi dari pemerintah dalam mengelola keuangan dalam membelanjakan alat-alat perang. Mengingat belanja alusista juga tidak menggunakan anggaran yang kecil.

"Kita tahu belanja alusista itu dengan negara-negara asing, harus dipastikan ada transfer teknologi, karena untuk jangka panjang industri pertahanan harus ditingkatkan," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement