Anies Sindir Prabowo soal Anggaran Rp700 Triliun hingga Separuh TNI Tak Punya Rumah

JAKARTA - Anggaran besar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) jadi sorotan dalam Debat Calon Presiden (Capres) ketiga, malam ini. Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan menyinggung anggaran Rp700 triliun di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Menurut Anies, anggaran sebesar itu, Kemhan justru digunakan untuk membeli alutsista bekas.

“Lebih jauh lagi ironisnya kementerian pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023 , sebuah ironi,” kata Anies, saat memaparkan visi-misi dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Kemudian, Anies menyindir bahwa anggaran Rp700 triliun lebih dipergunakan untuk membeli alutsista bekas.