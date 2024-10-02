Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Orang Terkaya di Tasikmalaya, Ada yang Punya Harta Rp98 Miliar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |19:08 WIB
Ini Orang Terkaya di Tasikmalaya, Ada yang Punya Harta Rp98 Miliar
Ini orang terkaya di Tasikmalaya ( Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ini orang terkaya di Tasikmalaya menarik untuk dikulik. Adapun, luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah 2.708,82 km2.

Sedangkan luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 171,61 km2. Untuk itu ada beberapa pengusaha serta pejabat yang memiliki harta kekayaan cukup besar.

Berikut ini orang terkaya di Tasikmalaya dirangkum Okezone:

1. Nicke Widyawati

Nicke merupakan wanita kelahiran 25 Desember 1967 di Tasikmalaya,Jawa Barat. Dia pun merupakan wanita terkaya dengan memiliki harta fantastis.

Dia juga melaporkan harta kekayaan periode 31 Desember 2022 pada LHKPN. Total harta kekayaan Nicke mencapai Rp98.314.990.685 atau Rp98.3 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan Rp 41.295.000.000 atau Rp41,2 miliar.

Tanah dan bangunan ini tersebar di wilayah Jakarta Selatan hingga Tasikmalaya.

Sementara, Nicke tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp2.450.000.000 atau Rp2,45 miliar yang terdiri dari mobil Alphard tahun 2018 hingga Mercedes Benz GLE 400 tahun 2017.

Nicke memiliki harta bergerak lainnya Rp152 juta, kas dan setara kas Rp50.417.990.685 atau Rp50,4 miliar. Harta lainnya Rp4.000.000.000 atau Rp4 miliar dan Nicke tidak memiliki utang. Dengan demikian total harta kekayaan Nicke mencapai Rp98.314.990.685 atau Rp98,3 miliar.

Halaman:
1 2
