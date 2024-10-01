Agoes Projosasmito Orang Terkaya ke-6 RI Punya Bisnis Apa? Ini Jawabannya

JAKARTA - Agoes Projosasmito orang terkaya ke-6 RI punya bisnis apa? Ini Jawabannya. Agoes Projosasmito menjadi viral setelah diketahui menghimpit saham jumbo atas nama pribadi di perusahaan yang dipimpinnya, yaitu PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Kini ia berhasil menduduki posisi orang terkaya ke-368 di dunia dengan kekayaan sebesar USD7,5 miliar atau setara dengan Rp119,37 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, Agoes tercatat sebagai pihak pengendali dan pihak pemilik manfaat di Amman Mineral Internasional hingga laporan keuangan semester 1 tahun 2024.

Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa Agoes memegang Rp299,12 juta lembar saham AMMN per 1 Juli 2024, dengan rata-rata harga pembelian per lembar saham sebesar Rp11.504,98. Namun, pada akhir perdagangan Kamis (8/8/2024), harga saham AMMN tercatat Rp10.350. Maka, nilai kepemilikan saham Agoes atas nama pribadi diperkirakan mencapai Rp3,09 triliun.

Agoes punya pengalaman lebih dari 40 tahun di industri keuangan yang dimulai pada tahun 1982 sebagai Kepala Pasar Modal di Danareksa (Persero). Pada tahun 1995-2001, ia naik jabatan penting menjadi Wakil Presiden Direktur di DBS Securities Indonesia. Kemudian, di tahun 1995-2001 ia sempat kembali ke Danareksa sebagai managing Director.