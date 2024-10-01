Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Agoes Projosasmito Orang Terkaya ke-6 RI Punya Bisnis Apa? Ini Jawabannya

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |22:00 WIB
Agoes Projosasmito Orang Terkaya ke-6 RI Punya Bisnis Apa? Ini Jawabannya
Orang terkaya RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Agoes Projosasmito orang terkaya ke-6 RI punya bisnis apa? Ini Jawabannya. Agoes Projosasmito menjadi viral setelah diketahui menghimpit saham jumbo atas nama pribadi di perusahaan yang dipimpinnya, yaitu PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Kini ia berhasil menduduki posisi orang terkaya ke-368 di dunia dengan kekayaan sebesar USD7,5 miliar atau setara dengan Rp119,37 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, Agoes tercatat sebagai pihak pengendali dan pihak pemilik manfaat di Amman Mineral Internasional hingga laporan keuangan semester 1 tahun 2024.

Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa Agoes memegang Rp299,12 juta lembar saham AMMN per 1 Juli 2024, dengan rata-rata harga pembelian per lembar saham sebesar Rp11.504,98. Namun, pada akhir perdagangan Kamis (8/8/2024), harga saham AMMN tercatat Rp10.350. Maka, nilai kepemilikan saham Agoes atas nama pribadi diperkirakan mencapai Rp3,09 triliun.

Agoes punya pengalaman lebih dari 40 tahun di industri keuangan yang dimulai pada tahun 1982 sebagai Kepala Pasar Modal di Danareksa (Persero). Pada tahun 1995-2001, ia naik jabatan penting menjadi Wakil Presiden Direktur di DBS Securities Indonesia. Kemudian, di tahun 1995-2001 ia sempat kembali ke Danareksa sebagai managing Director.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement