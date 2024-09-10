Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres: Pemerintah Bangun Tol-Mal Bukan untuk Orang Kaya

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |14:54 WIB
Wapres: Pemerintah Bangun Tol-Mal Bukan untuk Orang Kaya
Wapres Maruf Amin soal Pembangunan Tol dan Mal (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur tidak hanya berfokus pada jalan tol dan pusat perbelanjaan atau mal saja yang lebih berpihak pada orang kaya.

Wapres Ma'ruf menyebut hal tersebut berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam membangun dan merevitalisasi pasar rakyat, serta melaksanakan proyek Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk perbaikan jalan daerah.

"Ini komitmen pemerintah melakukan pembangunan tidak hanya untuk orang-orang kaya, tetapi juga untuk orang-orang yang miskin, dan rakyat jelata. Jadi jangan dikira pemerintah hanya (bangun) jalan-jalan tol saja, pasar-pasar mal saja, tapi justru yang menjadi perhatian pemerintah, (pembangunan) pasar-pasar rakyat dan jalan lingkungan," kata Wapres dikutip Antara, Selasa (10/9/2024).

Menurut Wapres, proyek Inpres jalan daerah merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan arus barang dan jasa.

Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2023, pemerintah mengalokasikan Rp14,6 triliun pada 2023 dan Rp15 triliun pada 2024 untuk perbaikan jalan daerah.

