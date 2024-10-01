Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Terbaru 20 Orang Terkaya Indonesia Oktober 2024, Hartanya Tembus Rp3.000 Triliun! Tak Habis 7 Turunan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |17:05 WIB
Daftar Terbaru 20 Orang Terkaya Indonesia Oktober 2024, Hartanya Tembus Rp3.000 Triliun! Tak Habis 7 Turunan
Daftar Terbaru 20 Orang Terkaya di Indonesia Oktober 2024 (Foto: Bambang Sutantio/Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Daftar terbaru 20 orang terkaya Indonesia per Oktober 2024 versi Forbes. Jajaran 20 orang terkaya Indonesia hampir menguasai lini bisnis, mulai dari sektor petrokimia, energi terbarukan, properti, perbankan, data center, perbankan hingga media.

Harta 20 orang terkaya di Indonesia ini jika dikumpulkan setara APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun dan bisa membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lalu siapa saja 20 orang terkaya Indonesia Oktober 2024? Berikut ini ulasannya seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

1. Prajogo Pangestu USD54 miliar

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia saat ini. Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD54 miliar atau setara Rp820,8 triliun dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan. Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu pernah menjadi sopir angkot.

2. Robert Budi Hartono USD27,8 miliar

R Budi Hartono berada di peringkat 2 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD27,8 miliar atau setara Rp422,5 triliun dari bisnis perbankan hingga rokok.

3. Michael Hartono USD26,7 miliar

Michael Hartono merupakan saudara dari R Budi Hartono yang mempunyai harta kekayaan USD26,7 miliar atau setara Rp405,8 triliun. Sama seperti R Budi Hartono, mempunyai kekayaan dari bisnis perbankan hingga tembakau.

4. Low Tuck Kwong USD24,5 miliar

Low Tuck Kwong mempunyai harta kekayaan USD24,5 miliar atau setara Rp372,4 triliun dari bisnis batu bara. Bahkan Low Tuck Kwong dijuluki raja batu bara.

5. Sri Prakash Lohia USD8,5 miliar

Sri Prakash Lohia menjadi orang terkaya nomor 5 di Indonesia dengan harta kekayaan USD8,5 miliar atau setara Rp129,2 triliun dari bisnis petrokimia.

6. Agoes Projosasmito USD6,9 miliar

Agoes Projosasmito menjadi orang terkaya nomor 6 di Indonesia dengan harta kekayaan USD6,9 miliar atau setara Rp104,8 triliun dari bisnis pertambangan nikel.

7. Tahir USD5,9 miliar

Tahir masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD5,9 miliar atau setara Rp89,6 triliun dari diversifikasi bisnis seperti perbankan hingga rumah sakit.

8. Chairul Tanjung USD5,4 miliar

Chairul Tanjung juga masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD5,3 miliar atau setara Rp82 triliun dari diversifikasi bisnis seperti perbankan, properti hingga media.

 

9. Djoko Susanto USD4,9 miliar

Miliarder Djoko Susanto masuk daftar orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD4,9 miliar atau setara Rp74,4 triliun dari bisnis ritel.

10. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono USD4,5 miliar

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono mempunyai harta kekayaan USD4,5 miliar atau setara Rp68,4 triliun dari bisnis minyak sawit dan nikel.

