SPECIAL REPORT: Gurita Bisnis Orang Terkaya di Indonesia

JAKARTA - Pergerakan ekonomi Indonesia salah satunya disumbang kelompok orang kaya. Bahkan, disebut-disebut kelompok orang kaya ini penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia. Jika melihat data Forbes 2023, terdapat daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan lonjakan harta kekayaan dari USD180 miliar atau setara Rp2.736 triliun pada 2022 menjadi USD252 miliar atau setara Rp3.830,4 triliun pada 2023.

Meski yang tercatat hanya 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, namun sejatinya masih banyak orang terkaya yang memiliki harta fantastis penyumbang perekonomian Indonesia.

Dari 50 orang terkaya di Indonesia ini, mereka menguasai di hampir semua lini bisnis, seperti sektor perbankan, properti, pertambangan, minyak sawit, data center, konsumer hingga tembakau.

Terbaru, peran orang terkaya di Indonesia berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berbagai investasi sudah dikucurkan untuk pembangunan IKN, seperti Konsorsium Nusantara yang di dalamnya ada kelompok 9 naga dengan investasi sekira Rp20 triliun.

Presiden Jokowi yakin bahwa investasi yang dilakukan Konsorsium Nusantara akan mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke IKN. Apalagi konsorsium tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan bonafit. Menurutnya, dulu pemerintah sempat kesusahan meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di IKN.

“Dulu kita tawar-tawarkan, (investor) pada diam. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Saya kok nggak diajak, Pak?” ungkap Jokowi pada 21 September 2023.

Kontribusi orang kaya terhadap pembangunan Indonesia juga terlihat dari data pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan daftar 20 perusahaan pembayar pajak terbesar di Indonesia dan berkontribusi terhadap penerimaan negara pada 2023.

Jajaran 20 grup pembayar pajak terbesar pada 2023 didominasi oleh grup konglomerasi milik orang terkaya di Indonesia. Sebut saja Grup Djarum milik konglomerat Robert Budi Hartono, Grup Adaro milik Garibaldi 'Boy' Thohir hingga Grup Indofood milik Anthoni Salim.

DJP mencatat realisasi penerimaan pajak negara pada 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Dari capaian tersebut, ada 20 perusahaan besar yang berkontribusi pada penerimaan pajak di 2023.

"Capaian 2023 merupakan hasil kontribusi dari seluruh wajib pajak dan sinergi antara pemerintah serta seluruh masyarakat. Tahun 2024 ini kami perlu dukungan penuh dari semua pihak sehingga kita semua bisa berkontribusi lebih bagi bangsa," ungkap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Minggu 28 Juli 2024.

Daftar Pembayar Pajak Terbesar

1. Grup Djarum - Robert Budi Hartono

2. Grup Adaro - Garibaldi Thohir

3. Grup Bayan Resource - Low Tuck Kwong

4. Grup Indofood - Anthoni Salim

5. Grup Sinarmas - Indra Widjaja

6. Grup Gudang Garam - Susilo Wonowidjojo

7. Grup Indika Energy - Hapsoro

8. Grup MedcoEnergi - Arifin Panigoro

9. Grup Musim Mas - Bachtiar Karim

10. Grup Wings - Eddy William Katuari

11. Group Trakindo - Rachmat Mulyana Hamami