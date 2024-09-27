Harta Kekayaan Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara Berharta Rp368 Triliun

JAKARTA - Low Tuck Kwong atau yang dikenal sebagai Raja Batu Bara sukses masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia. Pengusaha kelahiran Singapura ini menjadi pendiri PT Bayan Resources, sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia.

Menurut Forbes, kekayaan Low Tuck tembus mencapai USD24,4 miliar atau setara dengan Rp368 triliun (kurs Rp15.085 per USD). Kekayaannya tersebut membawanya ke dalam urutan ke-82 orang terkaya di dunia dan urutan ke-4 orang terkaya di Indonesia tahun 2024.

BACA JUGA: 5 Orang Terkaya di Dunia yang Bangun Bunker untuk Hindari Kiamat

Bayan Resources adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan. PT ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2008. Selain itu, Low Tuck Kwong memegang 61 persen dari saham BYAN. Dia juga menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan batu bara itu.

Saat remaja, Low memulai kariernya dengan bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya di Singapura. Namun, pada tahun 1972, ia pindah ke Indonesia untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar.

BACA JUGA: 5 Kepala Daerah Terkaya di Provinsi Jawa Tengah

Low meraih masa jayanya ketika menjadi kontraktor bangunan dan meraih sukses besar setelah membeli tambang pertamanya pada tahun 1997. Tak hanya itu, gurita bisnis Low Tuck Kwong juga mencakup Samindo Resources yang bergerak di bidang jasa investasi dan tambang, serta perusahaan kabel, Voksel Electric.