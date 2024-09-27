5 Orang Terkaya di Dunia yang Bangun Bunker untuk Hindari Kiamat

Orang terkaya di dunia yang sudah bangun bungker hadapi kiamat (Foto: Freepik)

JAKARTA – 5 orang terkaya di dunia ini membangun bunker pribadi untuk menghindari kiamat. Kata “kiamat” menjadi hal yang paling menakutkan bagi manusia, karena dunia dan seisinya akan hancur termasuk kematian makhluk hidup.

Hal ini membuat beberapa orang terkaya di dunia ini membuat ide unik untuk menyelamatkan hidupnya dari bencana yang akan datang, bahkan kiamat sekalipun. Mereka mempersiapkan pertahanan hidup dimulai dari menggunakan kapal, jet pribadi, pindah kota ataupun negara hingga membangun sebuah bunker mewah.

Berdasarkan lansiran dari Dataconomy, orang-orang maju berpikir kiamat akan benar-benar terjadi. Sehingga mereka rela menghabiskan banyak uang untuk membangun tempat persembunyian yang megah dan layak.

Lalu siapa 5 orang terkaya yang akan membangun sebuah bunker untuk menyelamatkan diri dari kiamat? Berikut daftarnya.

1. Antonio Garcia Martinez

Mengutip dari Independent, Antonio Garcia Martinez, seorang mantan manajer Facebook, membeli lahan seluas lima hektar di Pacific Northwes, Amerika untuk membangun bunker yang dilengkapi dengan generator, panel surya, dan persenjataan lengkap.

2. Elon Musk

Elon Musk, pendiri Tesla tengah menyiapkan bunker tahan lama dengan nama Cyberhouse yang dirancang untuk melindungi diri dari bencana, vurus, dan serangan ‘zombie’.

Pada tahun 2019, Alex Wizhevsky memutuskan untuk merawat bunker sendiri.

Cyberhouse dilengkapi dengan beberapa perlindungan yaitu pintu airlock lapis baja yang memiliki tingkat pertahanan ke-2 dan dilindungi dengan kaca lapis baja dan jendela logam berkekuatan tinggi.