Deretan Konglomerat RI yang Tajir Berkat Sawit, Segini Kekayaannya

Di antaranya, keluarga Widjaja yang mempunyai kekayaan dari bisnis sawit. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA - Forbes merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2024 dengan total kekayaan USD263 miliar atau setara Rp4.260 triliun. Dari daftar ini terdapat orang terkaya yang mempunyai bisnis sawit.

Di antaranya, keluarga Widjaja yang mempunyai kekayaan dari bisnis sawit. Mereka memiliki kekayaan USD18,9 miliar atau setara Rp306,1 triliun. Dengan kekayaan ini, keluarga Widjaja menempati posisi 4 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes.

Keluarga ini terkenal sebagai pemilik Sinar Mas Group. Pendiri konglomerasi bisnis keluarga ini, Eka Tjipta Widjaja, telah meninggal pada Januari 2019.

Lalu, CEO Salim Group, Anthony Salim, dikenal dengan bisnis mi instan melalui Indofood. Namun tak hanya bisnis mi instan, Anthony Salim yang menjadi orang terkaya di Indonesia peringkat 5 ini juga mempunyai bisnis sawit. Tercatat, harta kekayaan Anthony Salim mencapai USD12,8 miliar atau setara Rp207,3 triliun.