HOME FINANCE

Satu Dekade Jokowi, Kementerian PUPR Rampungkan Infrastruktur Strategis Demi Kemajuan Ekonomi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |08:38 WIB
Satu Dekade Jokowi, Kementerian PUPR Rampungkan Infrastruktur Strategis Demi Kemajuan Ekonomi
Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi. (Foto: dok Kemen PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua peran utama infrastruktur, pertama infrastruktur sebagai sarana  produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan  irigasi. "Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Menteri Basuki.

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

