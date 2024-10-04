Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bocoran Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |16:24 WIB
Bocoran Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Bocoran rute kereta cepat Jakarta-Surabaya (Foto: Okezone)
JAKARTA – Bocoran rute kereta cepat Jakarta-Surabaya. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dikabarkan bakal dibangun oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) dikabarkan telah merancang kajian tentang jalur potensial untuk dilintasi oleh Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Jalur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya rencananya akan di bangun di atas atau di sisi Jalan Tol Trans Jawa, atau dengan opsi lain dibangun di jalur Kereta Api eksisting.

Jalur tersebut dinilai Menhub tidak terlalu banyak memakan biaya untuk pembebasan lahan.

"Mungkin kita akan menggunakan jalur kereta api atau jalan tol sebagai jalur Jakarta-Surabaya, sehingga tidak terlalu banyak dana untuk pembebasan lahan," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dikutip Jumat (4/10/2024).

Menhub juga memaparkan bahwa ada 3 opsi pemilihan jalur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, yaitu :

1. Melewati Jalur Utara

2. Melewati Jalur Tengah

3. Melewati Jalur Selatan

Menhub menuturkan masing-masing dari jalur tersebut melewati rut eke beberapa kota sebagai berikut:

1. Jalur Utara kemungkinan melewati Kota Cirebon, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Solo, dan berakhir di Kota Surabaya

2. Jalur Tengah kemungkinan melewati Kota Cirebon, Kota Purwokerto, Kota Yogyakarta, Kota Solo, dan berakhir di Kota Surabaya

