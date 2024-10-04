China Pamer Kereta Cepat Hidrogen Pertama

JAKARTA – China Pamer Kereta Cepat Hidrogen Pertamanya yang bernama CINOVA H2. China telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan meluncurkan kereta cepat antar kota bertenaga hidrogen pertama di dunia.

Kereta cepat ini diperkenalkan kepada khalayak umum dalam pameran InnoTrans 2024, sebuah pameran perdagangan internasional yang diakui sebagai platform utama untuk teknologi transportasi, yang diadakan di Berlin, Jerman.

Peluncuran CINOVA H2 ini tidak hanya menandai langkah lebih majunya pengembangan transportasi berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan komitmen China yang menghadirkan solusi ramah lingkungan untuk mengatasi tantangan mobilitas di era modern.

“Kereta Cepat ini dikembangkan oleh CRRC Qingdao Sifang Co Ltd, anak perusahaan China Railway Rolling Stock Corp yang berbasis di Provinsi Shandong, Kereta Cepat ini menggunakan tenaga hidrogen sehingga mencapai nol emisi karbon sepanjang perjalanan,” demikian dikutip dari ChinaDaily, Jumat (4/10/2024).