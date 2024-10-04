Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

China Pamer Kereta Cepat Hidrogen Pertama

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |16:05 WIB
China Pamer Kereta Cepat Hidrogen Pertama
China pamer kereta cepat tenaga hidrogen (Foto: Chinadaily)
A
A
A

JAKARTA – China Pamer Kereta Cepat Hidrogen Pertamanya yang bernama CINOVA H2. China telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan meluncurkan kereta cepat antar kota bertenaga hidrogen pertama di dunia.

Kereta cepat ini diperkenalkan kepada khalayak umum dalam pameran InnoTrans 2024, sebuah pameran perdagangan internasional yang diakui sebagai platform utama untuk teknologi transportasi, yang diadakan di Berlin, Jerman.

Peluncuran CINOVA H2 ini tidak hanya menandai langkah lebih majunya pengembangan transportasi berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan komitmen China yang menghadirkan solusi ramah lingkungan untuk mengatasi tantangan mobilitas di era modern.

“Kereta Cepat ini dikembangkan oleh CRRC Qingdao Sifang Co Ltd, anak perusahaan China Railway Rolling Stock Corp yang berbasis di Provinsi Shandong, Kereta Cepat ini menggunakan tenaga hidrogen sehingga mencapai nol emisi karbon sepanjang perjalanan,” demikian dikutip dari ChinaDaily, Jumat (4/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164920/kereta_cepat_whoosh-qUzu_large.png
Bom Waktu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164941/kereta_cepat_whoosh-WjIx_large.jpg
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164930/whoosh-93xm_large.png
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh bak Bom Waktu, KCIC Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162787/kereta_cepat-ej7k_large.jpg
Prabowo Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dikawal AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162488/ahy-5wVv_large.jpg
AHY: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Tugas Khusus Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157197/kereta_cepat_whoosh-Y7xa_large.jpg
KCIC Kembali Tangkap Pencuri Bantal Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement