HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Motor Penggerak Ekonomi, BUMN Mainkan Peran Penting Selama Pandemi Covid-19

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:29 WIB
A
A
A

JAKARTA - Bank Dunia membuat laporan terkait Building SOE: Crisis Management and Resilience yang membahas tantangan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masa Covid19 dan era setelah Covid.

Bank Dunia menyatakan Covid19 memberikan tekanan hebat kepada pemerintah, masyarakat, dan perusahaan termasuk BUMN. Siklus bisnis terganggu, pendapatan merosot tajam, dan risiko usaha tak terhindarkan.

"Bank Dunia memitigasi risiko bisnis BUMN, risiko manajemen, peran BUMN dan kepemilikan begara, apa yang sudah dilakukan BUMN, hingga tantangan BUMN ke depan," tulisnya pada situs Bank Dunia, Jumat (4/10/2024).

Bank Dunia menegaskan BUMN memainkan peran penting sebelum pandemi COVID-19 dan akan terus melakukannya pasca-pandemi. Secara global, BUMN telah menjadi salah satu perusahaan multinasional terbesar dan paling cepat berkembang dalam dua dekade terakhir.

Dalam 10 tahun terakhir, sebuah studi IMF menemukan bahwa BUMN telah berlipat ganda dalam kepentingan di antara perusahaan terbesar di dunia: sebesar USD45 triliun, aset mereka sekarang mencapai 50% dari total PDB global.

