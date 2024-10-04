Orang Kaya Pemilik Grand Indonesia

JAKARTA - Orang kaya pemilik Grand Indonesia sebuah mall bergengsi di Jakarta. Mall ini berlokasi di Jakarta Pusat, tepat di depan Bundaran HI.

Grand Indonesia (GI), terdiri dari East mall dan West mall yang memiliki luas total 263.226 meter persegi. Selain itu, GI menawarkan berbagai pengalaman berbelanja internasional, mulai dari restoran, fashion hingga hiburan.

BACA JUGA: 9 Orang Kaya Pemilik Mal Mewah di Jakarta

Melansir dari situs resmi perusahaan, Jumat (4/10/2024), Mall Grand Indonesia resmi dibuka untuk umum pada tahun 2007. Tepatnya, West Mall Grand yang dibuka pada April 2007. Kemudian disusul East Mall Grand pada empat bulan berikutnya, yaitu Agustus 2007.

BACA JUGA: 5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Mal Mewah di Jakarta

Lalu, siapakah pemilik dari Mall Grand Indonesia?

Pusat perbelanjaan ini dibangun dan dikelola oleh PT Grand Indonesia, yang beroperasi di bawah naungan Djarum Group. Djarum Group adalah perusahaan milik Hartono bersaudara, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono.

Kedua saudara ini lahir di Kudus, Jawa Tengah. Michael Hartono, memiliki nama asli Oei Hwie Siang, lahir pada tanggal 2 Oktober 1939. Sementara, sang adik Robert Hartono, memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong, lahir pada tanggal 28 April 1941.