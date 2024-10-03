9 Orang Kaya Pemilik Mal Mewah di Jakarta

JAKARTA - Ada 9 orang kaya pemilik mal mewah di Jakarta. Apalagi, menjalani bisnis sector property memang menguntungkan. Sebab, memiliki pendapatan yang besar.

Beberapa penguasaha ini membuat mall mewah dan berkelas yang memiliki banyak pengunjung. Tentunya, pembangunan mal ini tidak lepas dari pemiliknya yang ingin menciptakan pusat belanja menguntungkan.

Berikut 9 orang kaya pemilik mal mewah di Jakarta:

1. Eka Tjipta Widjaja

Keluarga Widjaja ini memiliki kekayaan USD9,7 miliar atau setara Rp150 triliun. (Kurs: Rp15.200). Dia pun menggarap lebih dari 50 proyek properti.

Dari perumahan, hotel, kompleks kawasan industri, lapangan golf, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi yang lain. Salah satunya FX Sudirman dan Plaza Indonesia

2. Trihatma Kusuma Haliman

Perusahaan pengembang properti terkemuka ini telah malang melintang di Indonesia sejak lebih dari 50 tahun yang lalu.

Sudah tak terhitung lagi berapa banyak proyek bangunan dan properti lain yang telah didirikan oleh Agung Podomoro Group. Melansir dari laporan Forbes pada tahun 2014 silam, Trihatma Kusuma Haliman merupakan salah satu bos properti terkaya di Indonesia dengan harta mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp7,64 triliun jika dikonversikan menggunakan kurs hari ini (Rp. 15.299 per 1 dolar).