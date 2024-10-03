Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

9 Orang Kaya Pemilik Mal Mewah di Jakarta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:39 WIB
9 Orang Kaya Pemilik Mal Mewah di Jakarta
9 orang kaya pemilik mal mewah di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada 9 orang kaya pemilik mal mewah di Jakarta. Apalagi, menjalani bisnis sector property memang menguntungkan. Sebab, memiliki pendapatan yang besar.

Beberapa penguasaha ini membuat mall mewah dan berkelas yang memiliki banyak pengunjung. Tentunya, pembangunan mal ini tidak lepas dari pemiliknya yang ingin menciptakan pusat belanja menguntungkan.

Berikut 9 orang kaya pemilik mal mewah di Jakarta:

1. Eka Tjipta Widjaja

Keluarga Widjaja ini memiliki kekayaan USD9,7 miliar atau setara Rp150 triliun. (Kurs: Rp15.200). Dia pun menggarap lebih dari 50 proyek properti.

Dari perumahan, hotel, kompleks kawasan industri, lapangan golf, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi yang lain. Salah satunya FX Sudirman dan Plaza Indonesia

2. Trihatma Kusuma Haliman

Perusahaan pengembang properti terkemuka ini telah malang melintang di Indonesia sejak lebih dari 50 tahun yang lalu.

Sudah tak terhitung lagi berapa banyak proyek bangunan dan properti lain yang telah didirikan oleh Agung Podomoro Group. Melansir dari laporan Forbes pada tahun 2014 silam, Trihatma Kusuma Haliman merupakan salah satu bos properti terkaya di Indonesia dengan harta mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp7,64 triliun jika dikonversikan menggunakan kurs hari ini (Rp. 15.299 per 1 dolar).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/470/3128891//murdaya-q0h6_large.jpg
Daftar Mall Milik Murdaya Poo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/455/3128877//murdaya-QqCz_large.jpg
Profil dan Kekayaan Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall yang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128863//murdaya-5LQz_large.jpg
Murdaya Poo Pemilik Pondok Indah Mall Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement