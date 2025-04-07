Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Profil dan Kekayaan Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall yang Meninggal Dunia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |17:56 WIB
Profil dan Kekayaan Murdaya Poo, pemilik Pondok Indah Mall yang meninggal dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Profil dan Kekayaan Murdaya Poo, pemilik Pondok Indah Mall yang meninggal dunia. Kabar duka cita dari salah satu pengusaha di Indonesia ini diketahui dari unggahan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jakarta di akun Instagram. 

"Kami segenap keluarga besar DPD WALUBI DK Jakarta, dengan hati yang penuh duka mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Murdaya Widyawimarta Po di usia yang ke 84 Tahun. Semoga timbunan karma baik yang telah beliau perbuat mengkodisikan beliau terlahir dialam berbahagia," tulis akun Walubi Jakarta, Senin (7/4/2025).

1. Kekayaan Murdaya Poo

Murdaya Poo adalah salah satu pengusaha yang sukses dalam bidang bisnis. Pada daftar orang terkaya dunia versi Forbes, Murdaya Poo menduduki posisi ke-2.638. Selain itu, dia juga orang terkaya ke 45 di Indonesia pada 2024.

Kini harta kekayaan Murdaya Poo mencapai USD1,2 miliar atau setara Rp20,8 triliun (kurs Rp16.900 per USD).

 

Halaman:
1 2
