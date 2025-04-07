Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Murdaya Poo Pemilik Pondok Indah Mall Meninggal Dunia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |16:53 WIB
Murdaya Poo Pemilik Pondok Indah Mall Meninggal Dunia
Murdaya Poo Pemilik Pondok Indah Mall Meninggal Dunia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka cita, salah satu konglomerat Indonesia Murdaya Poo meninggal dunia. Murdaya Poo merupakan pemilik Pondok Indah Mall dan Puri Indah Mall.

Kabar duka ini disampaikan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jakarta melalui akun Instagram. 

"Kami segenap keluarga besar DPD WALUBI DK Jakarta, dengan hati yang penuh duka mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Murdaya Widyawimarta Po di usia yang ke 84 Tahun. Semoga timbunan karma baik yang telah beliau perbuat mengkodisikan beliau terlahir dialam berbahagia," tulis akun Walubi Jakarta, Senin (7/4/2025).

Sosok Murdaya Poo

Di bawah induk perusahaan PT Metropolitan Kentjana, Murdaya Poo mendirikan Pondok Indah Mall dan Puri Indah Mall. Dia dikenal sebagai pria multi-talenta, di mana salah satu prestasi terbaiknya adalah mendirikan Jakarta International Expo.

 

