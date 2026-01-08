Siapa Pemilik PIM yang Heboh Akan Dibangun PIM 5? Ini Sosoknya

Pemilik Pondok Indah Mall (PIM) yang kabarnya akan membangun PIM 5 adalah Murdaya Poo. Melalui perusahaannya, PT Metropolitan Kentjana Tbk, ia mendirikan Pondok Indah Mall dan Puri Indah Mall.

Murdaya Poo dikenal sebagai pria multi-talenta. Salah satu prestasi terbaiknya adalah mendirikan Jakarta International Expo. Selain itu, ia juga pendiri Central Cipta Murdaya, perusahaan dengan investasi di bidang teknik, IT, kelapa sawit, dan kayu lapis.

Ia memiliki saham besar di pengembang properti terdaftar Metropolitan Kentjana, di mana tiga dari empat anaknya duduk di dewan direksi. Sebelumnya, Murdaya Poo sempat mencari nafkah dengan menjual koran.

Kabar pembangunan PIM 5 membuat heboh media sosial, terutama karena pusat perbelanjaan mewah pertama di Jakarta Selatan ini dikabarkan akan mulai beroperasi pada Februari 2026.

Netizen pun bereaksi kaget dengan kabar ini, mengingat jumlah PIM yang sudah ada cukup banyak.

"PIM 5 bakal ada? Masuk PIM saja suka bingung bedain PIM berapanya. Ini nambah lagi satu," tulis akun X @anindya.

"Entar kalau PIM 5 sudah jadi, mau muter-muter PIM pakai Stava akh," tulis akun X @stawbekith.

"Keren, udah ada PIM 5. Kata aku juga pas PIM 9 nanti bakal sampai Ciputat," tulis akun X @rizka.