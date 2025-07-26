Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Fenomena Rojali, Mal Harus Bergeser Jadi Pusat Kuliner dan Rekreasi Keluarga

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |21:00 WIB
Fenomena Rojali, Mal Harus Bergeser Jadi Pusat Kuliner dan Rekreasi Keluarga
Fenomena Rojali di Mal. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pusat perbelanjaan atau mal harus segera menyiapkan strategi baru di tengah mencuatnya fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli). Hal ini menjadi tanda bahwa masyarakat, utamanya kelas menengah, tidak lagi ke mal untuk membeli barang-barang.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menjelaskan, mal yang banyak menyediakan kebutuhan sekunder dan tersier seperti barang-barang mewah akan menjadi tempat bagi mereka untuk cuci mata atau sekadar mencari hiburan, tanpa melakukan pembelian besar. Pasalnya, konsumen saat ini lebih fokus pada kebutuhan pokok.

"Kelas menengah ini ya akhirnya mereka belanja untuk sekadar rekreasi, sekadar untuk refreshing," ujar Bhima, Sabtu (26/7/2025).

Selain tekanan biaya hidup, Bhima juga menyoroti peran e-commerce dalam mengubah perilaku konsumen.

"Ada juga sebagian alasan lainnya karena mereka membeli beberapa barang sekunder maupun tersier itu di toko online. Dengan diskon ongkos kirim dan promo-promo yang tidak ditawarkan oleh mal, misalnya," ungkapnya.

Fenomena Rojali ini diperkirakan akan bersifat jangka panjang, tanpa tanda-tanda pemulihan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pusat perbelanjaan atau mal harus segera beradaptasi.

"Pusat perbelanjaanlah yang harus melakukan penyesuaian dengan menggeser yang tadinya banyak menyediakan gerai baju, gerai-gerai yang terkait dengan kebutuhan sekunder. Sekarang banyak yang bergeser menjadi pusat F&B, pusat makanan-minuman, kemudian rekreasi keluarga. Itu yang sekarang diminati," jelas Bhima.

Dia menambahkan bahwa mal-mal lama yang berhasil mengubah konsep ini mampu bertahan dengan tetap menopang pendapatan dari pengeluaran konsumen untuk rekreasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/455/3176386/grand_mall_bekasi-nDNJ_large.jpg
Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166914/suasana_mal_di_jakarta-weG7_large.jpg
Operasional Mal Kembali Normal Usai Aksi Demo Mereda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166515/suasana_di_mal-kQZj_large.jpg
Demo Meluas: Pengusaha Minta Jaminan Keamanan Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161122/mal-26A3_large.png
Banyak Rojali di Mal, Mendag: Itu Kebebasan Konsumen untuk Melihat Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160659/menko_airlangga-l1Zx_large.jpg
Menko Airlangga: Rojali dan Rohana Isu yang Ditiup-tiup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160656/mensesneg-UOyf_large.jpg
Istana: Istilah Rojali dan Rohana Jangan Dijadikan Lelucon, Ini Lecutan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement