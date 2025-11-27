Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Geliat Ekonomi Kuartal IV, Pengusaha Ritel Semangat Sambut Lonjakan Pengunjung Mal Jelang Nataru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:19 WIB
Geliat Ekonomi Kuartal IV, Pengusaha Ritel Semangat Sambut Lonjakan Pengunjung Mal Jelang Nataru
Industri ritel Indonesia semakin bersemangat menyambut lonjakan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri ritel Indonesia semakin bersemangat menyambut lonjakan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan, seiring dimulainya peak season menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan sudah mulai meningkat dan diperkirakan akan terus bertumbuh karena memasuki masa peak season kedua penjualan ritel, setelah Ramadhan-Idul Fitri.

Kinerja positif ini diperkuat oleh fenomena konser, libur akhir tahun, dan meningkatnya wisata domestik. Pergerakan masyarakat, baik untuk tujuan wisata maupun mudik, secara langsung berdampak positif pada industri ritel.

"Tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan akan mulai meningkat sehubungan industri usaha ritel di Indonesia mulai memasuki periode menjelang Natal - Tahun Baru, yang mana sebagaimana biasanya adalah merupakan 'peak season' kedua penjualan ritel di Indonesia setelah Ramadhan-Idul Fitri," kata Alphonzus ketika dikonfirmasi, Kami (27/11/2025).

Momentum ini, ditambah dengan tingginya minat masyarakat pada investasi emas dan gaya hidup (lifestyle), menciptakan ekspektasi positif terhadap konsumsi masyarakat hingga awal tahun depan.

Menurut Alphonzus, aktivitas ekonomi yang menggeliat pada kuartal IV ini merupakan kesempatan terakhir bagi peritel untuk mendongkrak penjualan dan menentukan kinerja sepanjang tahun 2025.

Meskipun kondisi global tidak kondusif, Alphonzus menilai pertumbuhan ritel didukung oleh faktor fundamental Indonesia sebagai pasar yang besar dan stabil. Selain itu, gaya hidup masyarakat, terutama di kota besar, menjadi pendorong kuat terhadap permintaan barang.

"Faktor lain yang sangat mempengaruhi juga adalah gaya hidup (lifestyle) masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Gaya hidup (lifestyle) telah menjadi salah satu pendorong yang kuat dalam peningkatan antusiasme terhadap permintaan barang dengan merek-merek baru di Indonesia," jelasnya.

Hal menarik lain adalah minat masyarakat pada investasi emas. Sejalan dengan tingginya minat investasi emas, pusat perbelanjaan tidak hanya mengalami peningkatan trafik kunjungan ke toko perhiasan, tetapi juga terjadi peningkatan permintaan ruang sewa untuk membuka toko perhiasan baru.

"Ya benar demikian, bukan hanya terjadi peningkatan kunjungan ke toko-toko perhiasan, tetapi juga terjadi peningkatan permintaan ruang sewa untuk membuka toko-toko perhiasan di pusat perbelanjaan," ungkap Alphonzus.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186180//grafik-Ib4Q_large.jpg
Penopang Ekonomi RI, Efisiensi-Kecepatan Distribusi Kunci Keberhasilan Industri FMCG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077//untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3185988//pemetaan-fpsG_large.jpg
Kemenhub Petakan Potensi Macet Parah di Bali Selama Musim Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185613//pemerintah-v9zd_large.jpg
Gelar Perayaan Natal Bersama, Menag Nasaruddin: Kita Akan Buat Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184876//kapal-mYj0_large.jpg
Tiket Kereta, Pesawat dan Kapal Diskon hingga 30% pada Libur Natal dan Tahun Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184768//hotel-fdbs_large.jpg
Tingkat Hunian Hotel Diprediksi 74% Saat Libur Natal, Bali Masih Jadi Favorit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement