Kemenhub Petakan Potensi Macet Parah di Bali Selama Musim Libur Nataru

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memetakan potensi macet parah di jalan akses menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Bali pun masih menjadi destinasi wisata favorit pada libur Natal nanti.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Badung, Bali. Dirinya meminta semua pihak mengatur akses Bandara I Gusti Ngurah Rai agar tidak ada hambatan bagi kendaraan yang masuk ataupun keluar area bandara.

"Karakteristik bandara sama seperti pelabuhan, adanya keterbatasan area, banyak permasalahan terjadi di luar bandara yang berakibat ke dalam bandara. Kecepatan penanganan masalah di luar bandara seperti di jalan tol atau jalan akses ke bandara jadi kunci agar tidak terjadi kemacetan luar biasa atau horror traffic," ucap Aan, Rabu (26/11/2025).

Dalam menangani arus lalu lintas di luar bandara, Aan mendorong semua pihak untuk segera menerapkan rekayasa lalu lintas sesuai tingkat kepadatan. Hal ini mengingat prediksi InJourney Airport yang memproyeksikan pertumbuhan penumpang pesawat di Bandara Ngurah Rai pada Nataru kali ini mencapai 13,29% dibandingkan dengan periode Nataru 2024/2025.

"Rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan tolong disimulasikan sehingga seluruh personel yang akan diturunkan bisa memahami apa yang harus diperbuat ketika menghadapi permasalahan yang kita sudah prediksi. Karena kecepatan bertindak kunci utama menyelesaikan permasalahan di titik-titik krusial," kata Dirjen Aan.

Selain delay system, rekayasa lalu lintas lainnya yang dipersiapkan terutama untuk mengatasi permasalahan arus di jalan menuju Bandara Ngurah Rai yakni penutupan akses putar balik (U-turn) dan persimpangan Tuban hingga gate masuk bandara jika terjadi peningkatan pergerakan. Selain itu juga akan ada pengalihan arus dan penutupan sejumlah ruas jalan di wilayah Kuta saat malam Tahun Baru 2026.

Kecepatan menangani permasalahan di lapangan, sambung Aan, harus dilakukan dengan koordinasi semua stakeholder. Aan menyebut koordinasi ini dapat dilakukan dengan membuat posko terpadu fisik maupun posko digital untuk mengintegrasikan data dari aplikasi para stakeholder.