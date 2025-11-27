Penopang Ekonomi RI, Efisiensi-Kecepatan Distribusi Kunci Keberhasilan Industri FMCG

Industri fast-moving consumer goods (FMCG) menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Industri fast-moving consumer goods (FMCG) menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Namun, di tengah perubahan perilaku konsumen dan tekanan kompetisi yang semakin tajam, efisiensi dan kecepatan distribusi kini menjadi faktor penentu daya saing industri.

Distribusi tetap menjadi faktor kunci keberhasilan bisnis FMCG di Indonesia. Kondisi geografis antar pulau, karakter pasar yang beragam, dan tuntutan ketersediaan produk yang konsisten membuat rantai distribusi semakin kompleks. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan ekspektasi pasar yang terus meningkat, efisiensi dan visibilitas kian menjadi keharusan.

"Kompleksitas distribusi di Indonesia semakin meningkat karena kondisi geografis antar pulau, karakter pasar yang beragam serta tuntutan ketersediaan produk yang konsisten," kata Presiden Direktur Bosnet Distribution Indonesia Surianto Tjhin di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Pihaknya melalui high-level consultancy membantu perusahaan FMCG merumuskan strategi berbasis data, termasuk analisis penjualan, distribusi, biaya, dan cakupan pasar. Rekomendasi yang diberikan disusun berdasarkan perhitungan aktual untuk mendorong peningkatan pendapatan dan efisiensi.

Kemudian, pada digitalization akan menyediakan lebih dari 40 produk digital yang mengubah proses manual menjadi sistem terintegrasi dan real-time. Solusi tersebut memberikan visibilitas operasional menyeluruh, meningkatkan pengelolaan inventori, serta menekan biaya operasional mulai dari prinsipal hingga outlet.