HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2026

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |12:55 WIB
Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2026
Menkeu Purbaya soal Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 melesat.

Dia pun memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 6%.

“Tahun depan saya harapkan tumbuh, saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi mungkin di kisaran 6%,” kata Purbaya saat ditemui di sela-sela acar Run For Good Journalism yang digelar Forum Pemred, di Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Purbaya mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kuartal IV berkisar antara 5,6-5,7%. Ia pun menilai, ada tren positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Yang penting apa? tadinya kan menurun ke bawah, tetapi kita sudah berbalik ke sana ke arah yang lebih cepat lagi,” tuturnya.

 

