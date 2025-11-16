Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Aspirasi iklim Bisnis Media Lesu, Ini Respons Purbaya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |11:34 WIB
Dapat Aspirasi iklim Bisnis Media Lesu, Ini Respons Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mendorong para media nasional untuk memberi kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kritik itu juga bagian untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Hal itu diungkapkan Purbaya, setelah mendengar keluhan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di ajang Run For Good Journalism, yang diselenggaralan oleh Forum Pemred, di Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (16/11/2025) pagi.

"Tadi juga saya diskusi, sempat diskusi dengan pamred-pamrednya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun, media lagi turun," ucap Purbaya usai lari.

Menurutnya, perekonomian Indonesia sempat lesu lantaran media kurang mengkritik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, ia mendorong media bisa terus mengkritik dan memberikan solusi terhadap suatu persoalan bangsa.

"Saya bilang ya itu karena anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," ujar Purbaya.

 

