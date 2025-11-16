Purbaya Akan Telepon Warga Terkait Aduan Pajak dan Bea Cukai, Ini Nomor HP-nya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menelepon langsung masyarakat terkait permasalahan pelayanan pegawai pajak dan bea cukai. Purbaya mengatakan, nomor konfirmasi yang akan langsung menghubungi pihak pengguna layanan Lapor Pak Purbaya adalah 0815-9966-662.

Purbaya menjelaskan, pengumuman nomor resmi ini sangat penting karena selama ini Kementerian Keuangan kerap terkendala dalam menindaklanjuti laporan. Banyak laporan yang tidak dapat dikonfirmasi karena nomor pelapor tidak merespons atau enggan berbicara.

"Jadi kesulitan kita di situ banyak sekali laporan ketika diverifikasi orangnya enggak mau ngomong. Mungkin juga takut. Mungkin juga iseng," kata Purbaya.

"Tapi yang jelas kita follow up semua. Kita kontak balik semuanya," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, saluran pengaduan layanan petugas pajak dan bea cukai ini telah resmi dibuka oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sejak 15 Oktober 2025.