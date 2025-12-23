Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |15:06 WIB
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Ini cara aktivasi akun coretax DJP untuk wajib pajak.

Mulai tahun pajak 2025, seluruh administrasi perpajakan cukup dilakukan melalui satu aplikasi modern: Coretax DJP. Itu berarti, SPT Tahunan 2025 yang harus disampaikan paling lambat Maret 2026 (untuk wajib pajak orang pribadi) dan April 2026 (untuk wajib pajak badan) juga wajib dilaporkan lewat Coretax.

Agar lebih siap, ada tiga hal penting yang perlu segera dilakukan. Pertama, Aktivasi Akun Coretax; kedua, Perolehan Kode Otorisasi DJP (KO DJP); dan ketiga, Validasi Kode Otorisasi.

Semakin cepat langkah ini dilakukan, masyarakat semakin tenang menghadapi musim pelaporan SPT Tahunan nanti.

Berikut cara aktivasi akun coretax DJP untuk wajib pajak, dikutip dari DJP, Selasa (23/12/2025): 

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax

Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut.
1.    Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.
2.    Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.
3.    Masukkan NPWP dan klik Cari.
4.    Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).
5.    Lakukan verifikasi identitas.
6.    Centang pernyataan kemudian klik Simpan.
7.    Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.
8.    Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

 

