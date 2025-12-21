Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sebut Prediksi Bank Dunia soal Defisit APBN Sering Meleset

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |16:56 WIB
Purbaya Sebut Prediksi Bank Dunia soal Defisit APBN Sering Meleset
Menurut Menkeu Purbaya proyeksi dari lembaga internasional tersebut sering kali tidak selaras dengan realisasi di lapangan. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai laporan Bank Dunia yang memprediksi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2027. Menurutnya, proyeksi dari lembaga internasional tersebut sering kali tidak selaras dengan realisasi di lapangan.

“Ya suka-suka dia, dia prediksi boleh, enggak prediksi juga enggak apa-apa. Tapi kan selama ini sering meleset,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Minggu (21/12/2025).

Purbaya menekankan bahwa arah kebijakan fiskal dan besaran defisit merupakan otoritas penuh pemerintah yang sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja.

Ia meyakini bahwa kepiawaian dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak, bea cukai, serta PNBP dengan belanja negara adalah kunci utama.

“Jadi defisit melebar atau enggak tergantung kepiawaian kita untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan dari pajak, bea cukai, maupun PNBP,” jelasnya.

Sebagai langkah nyata memperkuat kas negara, Kementerian Keuangan saat ini tengah mengoptimalkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi ini difokuskan pada pengawasan di pelabuhan untuk meminimalisir potensi kebocoran penerimaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Seharusnya ke depan akan membaik terus. Dari perbaikan AI kita bisa dapat Rp1 triliun minimal. Nanti kita perbaiki lagi yang lain-lain. Harusnya kebocoran bea cukai akan berkurang secara signifikan,” kata Purbaya.

Meskipun dinamika ekonomi global terus berubah, mantan Ketua LPS ini menjamin bahwa pemerintah akan tetap disiplin dalam mengontrol belanja negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191152//purbaya-Ulo9_large.jpg
Shortfall Pajak 2025, Purbaya: Itu Waktu Ekonomi Melambat sampai Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191094//purbaya-JnAo_large.jpg
Baju Reject Ekspor untuk Korban Bencana Sumatera, Begini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190799//purbaya-vH4l_large.jpeg
3 Fakta Purbaya Puji Bea Cukai: Aktif Razia, Sulit Disogok Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190794//purbaya-D1fK_large.jpg
5 Fakta APBN Tekor Rp560,3 Triliun hingga Pemerintah Tarik Utang Baru Rp614,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190933//menkeu_purbaya-oWJK_large.JPG
Purbaya Pertimbangkan Insentif Lewat LPEI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190912//presiden_prabowo-ra85_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya ke Istana, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement