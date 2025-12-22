Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Dunia Prediksi APBN Terus Defisit, Purbaya: Suka-Suka Dia

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |06:05 WIB
Bank Dunia Prediksi APBN Terus Defisit, Purbaya: Suka-Suka Dia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa proyeksi Bank Dunia sering kali salah. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
JAKARTA – Bank Dunia memprediksi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2027. Menanggapi prediksi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa proyeksi lembaga internasional itu sering kali tidak selaras dengan realisasi di lapangan.

“Ya suka-suka mereka. Prediksi boleh, tidak prediksi juga tidak apa-apa. Tapi selama ini sering meleset,” ujar Purbaya.

Ia meyakini bahwa kepiawaian dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak, bea cukai, serta PNBP dengan belanja negara merupakan kunci utama.

“Jadi, defisit melebar atau tidak tergantung pada kepiawaian kita mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan dari pajak, bea cukai, maupun PNBP,” jelasnya.

 

