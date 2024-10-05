Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pemberdayaan BRI Angkat Potensi Klaster Buah Kelengkeng di Tuban

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |19:29 WIB
Pemberdayaan BRI Angkat Potensi Klaster Buah Kelengkeng di Tuban
Pemberdayaan BRI angkat potensi klaster buah kelengkeng di Tuban. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian melalui pemberdayaan klaster buah kelengkeng di Tuban, Jawa Timur.

Upaya ini merupakan bagian dari program Klasterku Hidupku yang bertujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat rantai pasokan buah lokal, serta mendorong kemandirian dan daya saing petani di Indonesia.

Wiyono, salah satu anggota kelompok petani kelengkeng dari Desa Sugihan, Tuban, Jawa Timur mengungkapkan kelompok tersebut beranggotakan sekitar 90 petani yang mengelola lahan perkebunan seluas 30 hektare.

“Kami telah berinovasi dalam bercocok tanam untuk memastikan bahwa kelengkeng dapat dipanen secara terus-menerus, berbeda dengan tanaman jagung, cabai, dan kacang yang mereka tanam sebelumnya dan memerlukan penanaman kembali setelah setiap panen,” ucapnya.

Kelompok ini telah dikenal karena prestasinya dalam mengembangkan pertanian kelengkeng New Kristal, sehingga nama desanya pun dikenal karena kelengkeng kristalnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170322/bri-0GQE_large.jpg
Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168461/bri-PG1i_large.jpg
Salurkan Kredit Rp1.137,8 Triliun, BRI Perkuat UMKM demi Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167614/dirut_bri-6pyE_large.jpg
BRI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, Pimpin Industri Keuangan Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement