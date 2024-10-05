Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Joki Pinjol Apakah Aman? Ini Jawabannya

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |18:02 WIB
Joki Pinjol Apakah Aman? Ini Jawabannya
Joki pinjol apakah aman (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Joki pinjol apakah aman? ini jawabannya. Joki pinjol hadir dengan menawarkan proses peminjaman uang yang mudah tanpa syarat dengan menggunakan data pribadi mereka.

Saat ini, joki pinjol terus menjadi opsi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan tagihan pinjol. Lantas, apakah joki pinjol aman untuk digunakan?

Menurut pasal 67 ayat 3 UU PDP, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar”.

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, adanya UU PDP bahwa ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Jika Anda menggunakan data palsu untuk mendapat pinjaman online, hal tersebut pastinya akan membuat bermacam-macam risiko. Karena itulah, masyarakat harus mempertimbangkan berbagai resikonya karena dampak tersebut bisa berasal dari sisi hukum hingga keuangan.

1 2
