HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Jasa Joki Pinjol Dapat Keuntungan?

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |05:12 WIB
Apakah Jasa Joki Pinjol Dapat Keuntungan?
Jasa Joki Pinjaman Onlien (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banyaknya jasa pinjaman online (Pinjol) yang beredar di masyarakat pada saat ini, menghadirkan pula jasa baru yaitu jasa joki pinjol.

Pada saat ini, jasa pinjol menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan oleh masyarakat. Pengguna jasa pinjol di Indonesia sendiri semakin meningkat.

Semakin banyaknya pengguna jasa pinjol menghadirkan sebuah jasa lainnya yaitu joki pinjaman online (Pinjol). Joki pinjol hadir dengan menawarkan proses peminjaman uang secara cepat, mudah dan tanpa adanya syarat.

Joki pinjol sendiri merupakan orang yang menawarkan jasanya kepada para calon peminjam untuk dapat melakukan pengajuan pinjaman dengan menggunakan data pribadi dari penawar jasa.

Tidak hanya satu, jenis joki pinjol sendiri terdapat beberapa jenis seperti, joki data palsu, joki gagal bayar (galbay), hingga joki data busuk. Masing-masing dari jenis joki pinjol itu sendiri mempunyai penawaran jasa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para peminjam.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
