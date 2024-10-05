5 Fakta Monopoli Avtur yang Bikin Harga Tiket Pesawat Mahal

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan atas dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar PT Pertamina Patra Niaga yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha penyediaan avtur di bandar udara.

Penyelidikan awal ini didasari dari fakta tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang memiliki konsumsi terbesar untuk avtur di Indonesia.

Selain faktor implementasi kebijakan, KPPU menduga adanya monopoli dalam penyediaan avtur juga dapat menjadi faktor tingginya harga avtur.

Berikut fakta-fakta monopoli avtur yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/10/2024):

1. Menhub Buka Suara

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan salah satu komponen yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal adalah beban belanja bahan bakar atau avtur. Pasalnya harga avtur sendiri di monopoli oleh PT Pertamina (Persero).