Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunci Sukses Dirut Bank Jago di Tengah Deflasi 5 Bulan Beruntun hingga Penurunan Daya Beli

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |10:33 WIB
Kunci Sukses Dirut Bank Jago di Tengah Deflasi 5 Bulan Beruntun hingga Penurunan Daya Beli
Dirut Bank Jago bicara soal fenomena deflasi (Foto: Bank Jago)
A
A
A

YOGYAKARTA - Direktur Utama PT Bank Jago Tbk (ARTO) Arief Harris Tandjung menjawab fenomena deflasi 5 bulan beruntun yang dialami Indonesia hingga pengaruhnya ke daya beli mayarakat. Dalam kondisi saat ini yang harus disiapkan adalah strategi jitu, salah satunya melalui kolaborasi.

"Saya rasa mungkin number one dalam bisnis, kita harus selalu agile menghadapi challenges, kita juga harus berduduk. Jadi kalau buat Bank Jago sendiri, kami itu selalu prudently looking to the market dan selalu harus  agile untuk menyikapi tantangan-tantangan itu, termasuk termasuk what ever happened yang terjadi belakangan ini (deflasi)," ujar Arief saat Focus Group Discussion di Yogyakarta.

Kolaborasi yang sudah dilakukan dan menghasilkan dampak positif ke kinerja yakni Bank Jago dengan GoTo Financial, lini usaha PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Tidak hanya itu, Bank Jago juga sudah berkolaborasi dengan Bibit.id. Tercatat, saat ini jumlah nasabah Bank Jago telah mencapai lebih dari 13 juta. Jumlah ini tidak bisa dikatakan sedikit, karena bank digital tersebut hanya memiliki 5 kantor cabang di Indonesia.

"Kolaborasi dengan Goto, ekosistem Bibit dalam hal ini termasuk Stockbit membuat pertumbuhan Bank Jago lebih cepat. Bahkan boleh dibilang kalau kami tidak kolaborasi mungkin pertumbuhan kami tidak secepat sekarang ini," ujarnya.

Arief menjelaskan, jika dilihat dari indikator ekonomi, suku bunga acuan Bank Indonesia mulai turun dan laju inflasi juga relatif terkendali. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga stabil dan defisit APBN dijaga di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tapi kita juga melihat ada faktor-faktor yang kita harus perhatikan. Indikasi seperti misalnya penurunan daya beli dari segmen menengah ke bawah, istilah makan tabungan dan sebagainya. Apakah dampaknya sekarang dirasakan seluruh Indonesia saat ini? Jawabannya mungkin belum. Tapi di partner kita mungkin ada yang sudah mulai merasakan," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169894/atm-rug5_large.jpg
Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank, Kredit Langsung Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169187/bank-I5rc_large.jpg
Bank-Bank Disuntik Rp200 Triliun, Mirip Pembiayaan Koperasi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158387/bank-cb72_large.jpg
Daftar Terbaru 22 Bank Tutup di RI hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3157977/bank-zbFY_large.jpg
Bertambah 1 Lagi, Ini Daftar 22 Bank di RI yang Tutup hingga Juli 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement