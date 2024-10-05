Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Gaji Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Pelatih China Branko Ivankovic yang Ternyata Jomplang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |10:35 WIB
Adu Gaji Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Pelatih China Branko Ivankovic yang Ternyata Jomplang
Adu gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Branko Ivankovic yang ternyata jomplang(Foto: Instagram)
JAKARTA- Adu gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan pelatih China Branko Ivankovic yang ternyata jomplang. Apalagi, keduanya merupakan pelatih yang memiliki juru taktik hebat.

Sosok keduanya pun dibanding-bandingkan oleh pecinta sepak bola. Mulai dari taktiknya hingga gaji yang didapatkan Shin Tae-yong dan Branko Ivankovic. Terlebih mereka juga memiliki fasilitas yang cukup baik sebagai pelatih bola.

Berikut adu gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan pelatih China Branko Ivankovic yang ternyata jomplang:

- Shin Tae-yong

Shin Tae-yong merupakan salah satu pemain atau pelatih sepakbola yang populer dengan kekayaan bersih hingga mencapai USD5 juta di tahun 2023 (Rp74,4 miliar). Selain itu, Shin Tae-yong juga pernah membintangi iklan aplikasi game online FIFA mobile, produk kopi, otomotif, makanan dan juga bank.

Sementara itu, menurut Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Shin Tae-yong menerima bayaran gaji sebesar USD1 juta (Rp15,3 miliar atau setara dengan Rp1,1 miliar per bulan).

Halaman:
1 2
